На відновлення теплопостачання Харкова виділяють майже 2 млрд гривень

Сьогодні, 12 липня, Кабмін виділив 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він уточнив, що ці кошти в межах гранту від Світового банку.
За них буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, щоб містяни взимку мали тепло у власних оселях.
Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ.
Шмигаль нагадав, що в червні Харківщині виділили додаткові 2,5 млрд гривень для проходження опалювального сезону, з яких 2 млрд конкретно для Харкова.