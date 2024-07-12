На відновлення теплопостачання Харкова виділяють майже 2 млрд гривень

Ці кошти - з гранту від Світового банку.

Сьогодні, 12 липня, Кабмін виділив 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він уточнив, що ці кошти в межах гранту від Світового банку.

За них буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, щоб містяни взимку мали тепло у власних оселях.

Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ.

Шмигаль нагадав, що в червні Харківщині виділили додаткові 2,5 млрд гривень для проходження опалювального сезону, з яких 2 млрд конкретно для Харкова.