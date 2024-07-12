АРМА вносить зміни до кодексу про надра, аби запустити роботу Сахалінського родовища

Це дозволить видобувати газ без спецдозволу у період дії режиму воєнного стану.

Агентство з розшуку і менеджменту активів планує запустити роботу Сахалінського родовища.

Як повідомила пресслужба АРМА, для цього вже вносять зміни до Кодексу України про надра щодо можливості видобутку газу на Сахалінському родовищі без спецдозволу у період дії режиму воєнного стану.