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АРМА вносить зміни до кодексу про надра, аби запустити роботу Сахалінського родовища

Це дозволить видобувати газ без спецдозволу у період дії режиму воєнного стану.

АРМА вносить зміни до кодексу про надра, аби запустити роботу Сахалінського родовища
Олена Дума, голова АРМА
Фото: Олена Дума, телеграм

Агентство з розшуку і менеджменту активів планує запустити роботу Сахалінського родовища.

Як повідомила пресслужба АРМА, для цього вже вносять зміни до Кодексу України про надра щодо можливості видобутку газу на Сахалінському родовищі без спецдозволу у період дії режиму воєнного стану.

  • Проблема виникла тому, що суд скасував спецдозвіл для "Укрнафтобуріння" для користування надрами. Торік у грудні Верховний Суд відмовив АРМА в оскарженні рішення.
  • Очільниця АРМА Олена Дума заявляла, що через це рішення жителі Харківської області в умовах повномасштабної війни можуть залишитися без газопостачання.
  • Дума зверталася з цього приводу до РНБО і Верховної Ради.
  • У справі фігурує "Укрнафта", яка уклала договір на управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння". "Укрнафта", як відомо, була націоналізована у листопаді 2022 року і співвласником якої був бізнесмен Ігор Коломойський, хоче отримати в управління корпоративні права компаній, які частково раніше належали Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
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