Як відключення світла ввечері впливає на очі: як краще читати книжки, працювати в гаджетах і чи має значення рівень зору

Офтальмологиня Леся Лисиця відповідає на це питання і загалом ширше розкриває питання впливу відключень світла ввечері на очі, а також пояснює, як допомогти зору, коли хочеться позалипати в телефон, почитати книжку чи потрібно попрацювати за ноутбуком.

У рубриці «Розберися з LB » театралка-любителька, співзасновниця спільноти «Театраблік» Анджела Величко питає, як читати в темряві через відключення людям з окулярами?

В Україні діють цілодобові графіки відключень світла . Його може не бути, зокрема, у пікові вечірні години. Як це впливає на очі ?

Фото: EPA/UPG Діти користуються планшетами під час вимкнення світла в Києві.

Відключення світла ввечері загалом шкодить зору?

Ні. Коли темнішає, це не шкодить зору, просто включаються інші механізми роботи ока. За сприйняття всього, що ми бачимо, відповідає сітківка. Один з її шарів складається з двох компонентів: паличок і колбочок. Колбочки відповідають за гостроту зору, щоб ми добре бачили. Палички — за те, що бачимо по периферії.

Колбочки працюють, коли яскраве світло, палички — в сутінках. Тобто допоки вимкнення світла не шкодить вам додатковим травматизмом, можна займатися своїми справами і в сутінках.

Свічки чи гірлянди категорично ситуації не змінять, просто стане краще видно.

Хочу почитати ввечері книжку, коли немає світла, чи посидіти в гаджеті. Це нашкодить?

Наші очі створені для того, щоб дивитися вдалечінь. Адже чоловіки ходили колись полювати, їм це потрібно було, жінки мали теж пильнувати все навколо на 360 градусів, щоб потомство ніхто не вкрав. Суто еволюційно читати паперову книжку чи в гаджеті для очей допустимо, але не є добре, якщо це без перерв.

Наші очі відпочивають, коли дивляться на великі відстані. І завжди напружуються, коли ми дивимося на будь-яку близьку відстань: стелю, стіну, картину, книжку, гаджет. Це їхня нормальна робота. Просто напруження має бути контрольованим.

Фото: pexels/edgar colomba Читання в умовах поганого освітлення

Є правило 20 х 20 х 20: 20 хв почитали, 20 хв дивитися вдалечінь, 20 хв проводити із заплющеними очима. Звісно, це нереально в наших умовах і з нашим темпом життя. Але суть залишається. Перше золоте правило для будь-якої роботи на близькій відстані, чи то гаджет, чи книжка — робити перерви. Мінімум, як у школі — 45 хв урок, 15 хв перерви. Після 45 хв читання точно можна знайти 15 хв піти випити кави, сходити в туалет чи перемкнутися на щось інше. Але не залипнути в перегляд ТГ-каналів.

Ввімкнена поруч лампа полегшить ситуацію для очей?

Вмикати лампу чи чіпляти ліхтар на лоба — це добре, але слід освітлювати не тільки книжку, наприклад. Освітлювана ділянка має бути хоч трохи ширшою, ніж рядок, який ви читаєте. Тому вмикайте паралельно інші джерела світла навколо. Так буде легше очам.

Синє світло екрана телефона загалом шкідливе для нервової системи. Очі — це спосіб сприйняття інформації. Аналізує інформацію головний мозок. Коли навколо темрява, вмикаються біоритми, що слід спати. Коли вмикаємо якесь локальне світло, тільки для очей, то сильніше подразнюємо нервову систему і збиваємо власні біоритми.

Якщо конче треба попрацювати за ноутбуком і ви розумієте, що без цього ніяк, то очам гірше не стане. Я не вірю в категоричні заборони чи протипокази, бо їх завжди порушують.

Чи є люди, чиїм очам буде важче під час вечірніх відключень світла?

Точно можна сказати, що людям з близорукістю буде важче працювати в темряві, бо їм фізіологічно важче бути в сутінках.

Буде важче також людям з дегенераціями сітківки.

І з далекозорістю, бо в таких людей при роботі на близькій відстані напружується циліарне тіло і кут передньої камери закривається ще більше. Грубо кажучи, у людей з маленькими очима, в яких є далекозорість, є ризик розвитку глаукоми. Якщо ще при цьому працювати в темному приміщенні, цей ризик росте. Це не означає, що людина ввечері попрацювала й на ранок усе вже, але це один з тригерних факторів, які можуть глаукому розвинути.

Фото: pexels/cottonbro

Отже, людям з глаукомою також небажано працювати в темряві. У старих підручниках ще є фраза, що таким пацієнтам протипоказані нічні зміни.

А от людям з катарактою в темряві, навпаки, буде краще видно.

Бажано не напружувати надмірно очі дітям, давати їм щось малювати, наприклад, у темряві, бо тоді неадекватно розвиватиметься зір.

Важливо: людям, які знають, що в них гіршає зір, але не йдуть до лікаря, слід зараз це зробити, відкоригувати свій стан. Бо у блекаути ситуація може значно погіршитися.

Чи потрібні додаткові правила по очах і вечірніх відключеннях людям, які носять лінзи або окуляри?

Якось особливо дбати про очі, якщо ви носите контактні лінзи або окуляри, не потрібно.

Єдине — якщо людина носить контактні лінзи, а лінзи не передбачені для спання, бажано прийти додому і заздалегідь, до відключень, зняти. Бо може виникнути багато проблем зранку.