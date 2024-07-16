Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія розробляє систему запобігання втечі з країни потенційних призовників

Очікується, що система має повністю запрацювати до призову восени 2024 року.

Росія розробляє систему запобігання втечі з країни потенційних призовників
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Уряд Росії розробляє систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників, повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані “Медузи”. 

Минулого тижня “Медуза” повідомила, що російський уряд впроваджує "систему обміну інформацією" між Міністерством оборони та Федеральною службою безпеки (ФСБ) для передачі відомостей про потенційних призовників до Прикордонної служби, щоб не дати їм втекти з країни. 

Повідомляється, що система має повністю запрацювати до призову восени 2024 року. 

Щороку Росія проводить два призови на строкову військову службу і призиває понад 250 тис. особового складу для проходження строкової військової служби.

Сотні тисяч росіян покинули країну після оголошення "часткової" мобілізації у 2022 році. Це були, зокрема, представники молоді та освічених людей. Їхня втеча негативного повпливала на ринок праці. 

Впровадження цієї системи, ймовірно, має на меті запобігти меншому повторенню втечі під час річного призовного циклу та у разі наступної хвилі мобілізації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies