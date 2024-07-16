Росія розробляє систему запобігання втечі з країни потенційних призовників

Очікується, що система має повністю запрацювати до призову восени 2024 року.

Уряд Росії розробляє систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників, повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані “Медузи”.

Минулого тижня “Медуза” повідомила, що російський уряд впроваджує "систему обміну інформацією" між Міністерством оборони та Федеральною службою безпеки (ФСБ) для передачі відомостей про потенційних призовників до Прикордонної служби, щоб не дати їм втекти з країни.

Повідомляється, що система має повністю запрацювати до призову восени 2024 року.

Щороку Росія проводить два призови на строкову військову службу і призиває понад 250 тис. особового складу для проходження строкової військової служби.

Сотні тисяч росіян покинули країну після оголошення "часткової" мобілізації у 2022 році. Це були, зокрема, представники молоді та освічених людей. Їхня втеча негативного повпливала на ринок праці.

Впровадження цієї системи, ймовірно, має на меті запобігти меншому повторенню втечі під час річного призовного циклу та у разі наступної хвилі мобілізації.