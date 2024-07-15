Новим речником МЗС став Георгій Тихий

Із 2008 року він працював у ЗМІ.

Новим речником Міністерства закордонних справ став Георгій Тихий.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Тихий із 2008 року працював у ЗМІ: редактором і репортером на програмах Савіка Шустера (2008-2013), продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні (2014-2018), власним кореспондентом Національного інформаційного агентства "Укрінформ" (2018-2019).

У 2014 році Тихий висвітлював для німецького телебачення події Революції гідності та початку російської агресії на сході України.

У серпні 2014 року він разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті. У 2018 році заснував корпункт "Укрінформу" в Нью-Йорку, США.

З 2019 року Тихий почав працювати в державних комунікаціях: прессекретарем віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції (жовтень 2019-го - березень 2020 року), а згодом радником з комунікацій міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (березень 2020 року - 4 липня).