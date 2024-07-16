Шмигаль: Зміцнення оборонної та військово-технічної співпраці з Чехією головною метою для України

Головною метою візиту української урядової делегації до Праги є зміцнення оборонної та військово-технічної співпраці з Чехією.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми приїхали до Праги великою командою з амбітними цілями. Перше завдання зміцнити базу нашої оборонної та військово-технічної співпраці, зокрема налагодження спільних збройових виробництв", — сказав Шмигаль під час відкриття сесії другого раунду українсько-чеських міжурядових консультацій у Празі.

Наступним завданням для урядової команди є координація зусиль з імплементації Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Третім питанням стане тема посилення санкцій проти РФ і сприяння процесу конфіскації російський активів.

"Четверте завдання — домовитися про реалізацію конкретних інфраструктурних та енергетичних проєктів і створити умови для залучення чеських інвестицій у проєкти в Україні, зокрема в реальний сектор, транспорт, логістику, проєкти відновлення", — додав Шмигаль.

За словами глави чеського уряду Петера Фіали, за результатами міжурядових консультацій буде укладено угоду про співпрацю між Міністерствами внутрішніх справ України та Чехії, п'ять меморандумів у таких сферах, як космічна промисловість, енергетика, освіти і науки, а також представники збройової промисловості країн укладуть дві угоди.