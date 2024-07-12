За “роботу” їм пообіцяли дві тисячі доларів, але заплатили лише 2 тисячі гривень.

У Рівному правоохоронці затримали місцевого 24-річного мешканця, який на замовлення російських спецслужб спалив авто в обласному центрі.

Про це повідомили у Національній поліції.

Поліцейські встановили, що 7 червня до рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити: за певну суму треба було спалити авто військових.

За “роботу” їм пообіцяли дві тисячі доларів.

“Зловмисники вдалися до хитрощів, і вже наступного дня знайшли “жертву” ‒ звичайний цивільний легковик “Audi”. А щоб видати його за авто військових, перефарбували номерні знаки у чорний колір”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Фото: Національна поліція

8 червня зловмисники облили авто на території гаражного кооперативу легкозаймистою речовиною і підпалили. А за виконану роботу від обіцяного ворогом отримали лише дві тисячі гривень.

Поліцейські оперативно встановили 24-річного зловмисника та затримали його відповідно до статті 208 КПК України, йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.