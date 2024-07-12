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Сили ППО збили 5 російських крилатих ракет та 11 "шахедів"

Ще 8 безпілотників локаційно втрачено. Ймовірно ворог використовує імітатори, аби перенавантажити ППО.

Сили ППО збили 5 російських крилатих ракет та 11 "шахедів"
Мобільна бригада ППО
Фото: Макс Требухов

Увечері 11 липня російські окупанти атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101 (пуски із Саратовської обл. РФ.), а протягом ночі – 19-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару – Старокостянтинів.

До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

"Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждали та руйнувань не надходила. У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію", - наголосили в Повітрних силах.

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