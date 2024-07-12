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Росіяни за добу обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини

Поранено сімох людей.

Росіяни за добу обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

Російські війська вчергове обстріляли Херсонську область. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Антонівка, Станіслав, Придніпровське, Томина Балка, Гончарне, Дніпровське, Первомайське, Чорнобаївка, Токарівка, Берислав, Гаврилівка, Тягинка, Дудчани, Хрещенівка, Осокорівка, Львове та місто Херсон.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід, фермерське та комунальне підприємства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Пошкоджено гаражні приміщення, приватні автомобілі, а також службове авто рятувальників.

Через російську агресію семеро людей дістали поранення.

Учора на Херсонщині росіяни обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги і поранили волонтерів.

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