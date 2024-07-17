ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Верховного Суду Князєву

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву до 17 вересня.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
"Сьогодні, 17 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила ексголові Верховного Суду строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків", — ідеться у повідомленні.
Зокрема обвинувачений зобов’язаний:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не залишати без дозволу межі території України;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування із визначеними людьми;
- здати на зберігання до ГУ ДМС свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду.
Відомо, що наступне підготовче засідання суду має відбутися 30 липня.
Справа Князєва
- 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) Князєва і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
- Спершу ВАКС обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн. Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього Князєва в СІЗО, але знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн. Потім Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
- Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн. 28 березня ексголові Верховному Суду продовжили дію обов'язків до кінця травня.
- У жовтні минулого року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого викрили разом із Князєвим. Згідно з угодою, близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.