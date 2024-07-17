ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові Верховного Суду Князєву

Князєв під час засідання суду

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву до 17 вересня.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 17 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила ексголові Верховного Суду строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків", — ідеться у повідомленні.

Зокрема обвинувачений зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не залишати без дозволу межі території України;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування із визначеними людьми;

здати на зберігання до ГУ ДМС свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду.

Відомо, що наступне підготовче засідання суду має відбутися 30 липня.

Справа Князєва