Малюська: цієї осені, можливо, вийдемо на фінальне бачення формату спецтрибуналу над РФ

Можливо, восени 2024 року вдасться досягнути фінального бачення формату спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає "Укрінформ".

“Рух відбувається. Безумовно, перемовини щодо створення трибуналу затягнулися. Третій рік війни. Але останнім часом інформацію, яку отримують колеги, які беруть участь у засіданнях так званої Core Group - це країни, які ведуть власне перемовини щодо трибуналу, то вони останнім часом просунулись дуже далеко. Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Виглядає все більш-менш оптимістично", - сказав очільник Мін'юсту.

Малюська зауважив, що все залежить від переговорної групи і від бачення урядів і парламентів країн-учасниць.

"Тобто на рівні перемовників, як мені розповідають колеги з Міністерства закордонних справ, колеги з Ради Європи, в них є розуміння, що процес рухається, і є сподівання, що буде досягнуто певного спільного компромісу щодо створення трибуналу та врахування інтересів України та наших партнерів”, - розповів Малюська.

Наразі ключова проблема, яку мають відстежувати як маркер успіху чи неуспіху перемовин, - це можливість засудження через спецтрибунал російського диктатора Володимира Путіна і його найближчого оточення, оскільки загалом президенти користуються правом на імунітет.

Малюська додав, що однією з ідей було створення спецтрибуналу в Гаазі, яка "є міжнародним центром, столицею справедливості, судів".

Спецтрибунал за злочин агресії проти України