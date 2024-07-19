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Малюська: цієї осені, можливо, вийдемо на фінальне бачення формату спецтрибуналу над РФ

Наразі ключова проблема - чи вдасться засудити через такий механізм російського диктатора Путіна.

Малюська: цієї осені, можливо, вийдемо на фінальне бачення формату спецтрибуналу над РФ
міністр юстиції Денис Малюська
Фото: Макс Требухов

Можливо, восени 2024 року вдасться досягнути фінального бачення формату спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає "Укрінформ".

“Рух відбувається. Безумовно, перемовини щодо створення трибуналу затягнулися. Третій рік війни. Але останнім часом інформацію, яку отримують колеги, які беруть участь у засіданнях так званої Core Group - це країни, які ведуть власне перемовини щодо трибуналу, то вони останнім часом просунулись дуже далеко. Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Виглядає все більш-менш оптимістично", - сказав очільник Мін'юсту.

Малюська зауважив, що все залежить від переговорної групи і від бачення урядів і парламентів країн-учасниць. 

"Тобто на рівні перемовників, як мені розповідають колеги з Міністерства закордонних справ, колеги з Ради Європи, в них є розуміння, що процес рухається, і є сподівання, що буде досягнуто певного спільного компромісу щодо створення трибуналу та врахування інтересів України та наших партнерів”, - розповів Малюська.

Наразі ключова проблема, яку мають відстежувати як маркер успіху чи неуспіху перемовин, - це можливість засудження через спецтрибунал російського диктатора Володимира Путіна і його найближчого оточення, оскільки загалом президенти користуються правом на імунітет.

Малюська додав, що однією з ідей було створення спецтрибуналу в Гаазі, яка "є міжнародним центром, столицею справедливості, судів".

Спецтрибунал за злочин агресії проти України

  • Злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН. Враховуючи те, що Росія має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії. Наразі судового органу, який мав би юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, не існує. Найвище військово-політичне керівництво Росії без цього органу судити не зможуть. 
  • Робота над створенням спецтрибуналу, що міг би покарати Путіна та інших винних у розвʼязанні війни, почалася в 2022. 
  • У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні. 
  • Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA) є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою.
  • У травні цього року Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу для Росії. Спільну декларацію ухвалили глави МЗС 46 країн-членів Ради Європи під головуванням Ліхтенштейна.
  • Наразі в Гаазі щомісяця близько 20 прокурорів та слідчих з різних країн світу напрацьовують матеріали для притягнення до відповідальності за злочин агресії, говорив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич. 
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