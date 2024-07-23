НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
ГоловнаПраво

Повідомили про підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення

Йому загрожує до двох років обмеження волі. 

Повідомили про підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення
Співвласнику садиби Зеленських повідомили про підозру
Фото: Київська міська прокуратура

Оголосили про підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури. 

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м.Києва повідомлено про підозру 32-річному співвласнику садиби Зеленських, за вказівкою якого її було знесено. Його дії кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт (ч.1 ст. 388 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Будинок на вулиці Олександра Кониського, 22, побудований наприкінці 19 століття, був знесений 19 липня ввечері попри те, що суд арештував його із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Попри арешт, підозрюваний залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.

На техніку, якою користувались будівельники, наклали арешт. Також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі. 

Досудове розслідування триває. 

Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі. 

Що відомо про справу

  • 19 липня у Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”. 
  • Знищений маєток зведений у XIX столітті й був відомий як будинок Євменія Зеленського. Візуально будівля була у доброму стані, але на її місці хотіли побудувати ЖК, та ще й названий на честь російського письменника Тургенєва – за колишньою назвою вулиці. 
  • Поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій
  • Згодом Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження у справі знесення садиби Зеленських. Там тривалий час проводилися будівельні роботи без відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. 
  • Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби.
  • Київ позиватиметься до забудовника, який зніс історичну садибу на вулиці Кониського, 22. Також позиватимуться до власників будівлі. Вимагатимуть, щоб садибу відновили до первісного вигляду. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies