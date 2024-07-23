Повідомили про підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення

Оголосили про підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.
"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м.Києва повідомлено про підозру 32-річному співвласнику садиби Зеленських, за вказівкою якого її було знесено. Його дії кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт (ч.1 ст. 388 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
Будинок на вулиці Олександра Кониського, 22, побудований наприкінці 19 століття, був знесений 19 липня ввечері попри те, що суд арештував його із забороною користування, розпорядження та відчуження.
Попри арешт, підозрюваний залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.
На техніку, якою користувались будівельники, наклали арешт. Також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі.
Досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.
Що відомо про справу
- 19 липня у Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”.
- Знищений маєток зведений у XIX столітті й був відомий як будинок Євменія Зеленського. Візуально будівля була у доброму стані, але на її місці хотіли побудувати ЖК, та ще й названий на честь російського письменника Тургенєва – за колишньою назвою вулиці.
- Поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій
- Згодом Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження у справі знесення садиби Зеленських. Там тривалий час проводилися будівельні роботи без відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України.
- Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби.
- Київ позиватиметься до забудовника, який зніс історичну садибу на вулиці Кониського, 22. Також позиватимуться до власників будівлі. Вимагатимуть, щоб садибу відновили до первісного вигляду.