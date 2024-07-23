Повідомили про підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення

Йому загрожує до двох років обмеження волі.

Оголосили про підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м.Києва повідомлено про підозру 32-річному співвласнику садиби Зеленських, за вказівкою якого її було знесено. Його дії кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт (ч.1 ст. 388 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Будинок на вулиці Олександра Кониського, 22, побудований наприкінці 19 століття, був знесений 19 липня ввечері попри те, що суд арештував його із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Попри арешт, підозрюваний залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.

На техніку, якою користувались будівельники, наклали арешт. Також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Що відомо про справу