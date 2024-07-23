Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої

Залишився лише голова комітету та представники інших фракцій.

Народні депутати фракції "Слуга народу", які входять до складу регламентного комітету, відмовилися від участі в його засіданні під час розгляду питання виключення Мар'яни Безуглої з оборонного комітету.

Від онлайн-конференції від'єдналися усі присутні "слуги", окрім голови комітету Сергія Кальченка. Про це повідомив у Facebook член комітету Сергій Євтушок ("Батьківщина").

У коментарі LB.ua він уточнив, що відключилися Артем Культенко, Оксана Гринчук, Людмила Марченко та Сергій Кострійчук.

"Також перед розглядом проєкту постанови за два питання до Безуглої відімкнувся Папієв (Михайло – Ред.)", – прокоментував Євтушок.

Народна депутатка Ірина Фіз ("Євросолідарність") додала, що відключення нардепів призвело до зриву кворуму. За її словами, Безугла поки що продовжить роботу в комітеті.