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Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої

Залишився лише голова комітету та представники інших фракцій. 

Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Фото: facebook.com/m.bezuhla

Народні депутати фракції "Слуга народу", які входять до складу регламентного комітету, відмовилися від участі в його засіданні під час розгляду питання виключення Мар'яни Безуглої з оборонного комітету.

Від онлайн-конференції від'єдналися усі присутні "слуги", окрім голови комітету Сергія Кальченка. Про це повідомив у Facebook член комітету Сергій Євтушок ("Батьківщина").

У коментарі LB.ua він уточнив, що відключилися Артем Культенко, Оксана Гринчук, Людмила Марченко та Сергій Кострійчук. 

"Також перед розглядом проєкту постанови за два питання до Безуглої відімкнувся Папієв (Михайло – Ред.)", – прокоментував Євтушок. 

Народна депутатка Ірина Фіз ("Євросолідарність") додала, що відключення нардепів призвело до зриву кворуму. За її словами, Безугла поки що продовжить роботу в комітеті. 

  • Учора оборонний комітет Верховної Ради схвалив постанову про зняття Мар'яни Безуглої з посади заступниці його голови та виключення її зі складу комітету. Згідно з регламентом парламенту, заступник голови комітету може бути відкликаним у будь-який час за рішенням Верховної Ради. Закон про комітети визначає, що обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України. Пропозиція про відкликання може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.
  • Відкликання члена комітету відбувається за рішенням Верховної Ради. Заява про відкликання має бути погоджена фракцією, за квотою якої нардеп був обраний на посаду. Пропозицію про відкликання у зв'язку з незадовільною роботу та внаслідок інших обставин, що роблять виконання обов'язків неможливими, може подати спікер парламенту або відповідний комітет. 
  • Мар'яна Безугла – заступниця голови оборонного комітету за квотою фракції "Слуга народу". Минулого тижня вона вийшла зі складу фракції. "Розрив" відбувся з другої спроби – раніше депутатка вже оголошувала про рішення піти з фракції, але потім передумала. Безугла пояснила своє рішення піти тим, що "не розуміє" пріоритети колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".
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