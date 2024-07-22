Опитування у США показують майже однаковий відсоток підтримки Трампа і Гарріс

Останні опитування громадської думки у США продемонстрували, що немає абсолютного лідера у боротьбі за крісло президента, передає CNN.
Камала Гарріс і Дональд Трамп мають майже однаковий рівень підтримки виборців: 47% і 48% відповідно.
CNN проаналізувало останні шість непартійних загальнонаціональних опитувань. Лише одне з них проводили після замаху на Трампа, решту - після невдалих для президента Байдена дебатів.
- 21 липня Джо Байден оголосив, що відмовляється від висування своєї кандидатури від Демократичної партії на майбутніх виборах у США.
- Натомість ві запропонував кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.
- Голова Демократичної партії США Джеймі Гаррісон пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата від їхньої політсили на пост президента.
- Остаточне рішення про номінацію ухвалять на зʼїзді Демократичної партії. Він запланований на 19-22 серпня.
- Тим часом команда Гарріс почала обдзвонювати демократів майже одразу після заяви Джо Байдена про вихід з виборчих перегонів. Лідери Демократичної партії підтримали її.