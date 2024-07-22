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Опитування у США показують майже однаковий відсоток підтримки Трампа і Гарріс

Майже всі опитування проводили після невдалих для президента Байдена дебатів, а одне - після замаху на Трампа.

Опитування у США показують майже однаковий відсоток підтримки Трампа і Гарріс
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Останні опитування громадської думки у США продемонстрували, що немає абсолютного лідера у боротьбі за крісло президента, передає CNN.

Камала Гарріс і Дональд Трамп мають майже однаковий рівень підтримки виборців: 47% і 48% відповідно.

CNN проаналізувало останні шість непартійних загальнонаціональних опитувань. Лише одне з них проводили після замаху на Трампа, решту - після невдалих для президента Байдена дебатів.

  • 21 липня Джо Байден оголосив, що відмовляється від висування своєї кандидатури від Демократичної партії на майбутніх виборах у США.
  • Натомість ві запропонував кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.
  • Голова Демократичної партії США Джеймі Гаррісон пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата від їхньої політсили на пост президента.
  • Остаточне рішення про номінацію ухвалять на зʼїзді Демократичної партії. Він запланований на 19-22 серпня.
  • Тим часом команда Гарріс почала обдзвонювати демократів майже одразу після заяви Джо Байдена про вихід з виборчих перегонів. Лідери Демократичної партії підтримали її.
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