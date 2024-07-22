Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві зустрівся із державним секретарем Святого Престолу, кардиналом П’єтро Пароліном.
Про це повідомив очільник українського уряду.
“Ваш візит в Україну та відвідання українських міст під час війни, яку розв’язала Росія, є свідченням високого рівня уваги до нашої держави. Високо цінуємо надання гуманітарної допомоги та активну участь Святого Престолу в процесі повернення депортованих українських дітей і полонених”, ‒ сказав Шмигаль.
Сторони обговорили встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку, повернення полонених та українських дітей. Прем’єр-міністр подякував Святому Престолу за участь у Першому саміті миру й підтримку його рішень.
Також Денис Шмигаль висловив вдячність за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами війни. Глава Уряду висловив сподівання на участь і сприяння Святого Престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні.
- Паролін 19 липня зустрівся у Львові з міським головою Андрієм Садовим. Також у порядку денному кардинала є відвідини Одеси та Житомирської області.
- 29 червня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Під час обміну вдалося повернути з півторарічного російського полону за сприяння Ватикану українських священиків Івана Левицького і Богдана Гелету.