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Шмигаль зустрівся із державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном

Український прем'єр подякував кардиналу за гуманітарну допомогу та активну участь у процесі повернення депортованих українських дітей і полонених.

Шмигаль зустрівся із державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві зустрівся із державним секретарем Святого Престолу, кардиналом П’єтро Пароліном.

Про це повідомив очільник українського уряду.

“Ваш візит в Україну та відвідання українських міст під час війни, яку розв’язала Росія, є свідченням високого рівня уваги до нашої держави. Високо цінуємо надання гуманітарної допомоги та активну участь Святого Престолу в процесі повернення депортованих українських дітей і полонених”, ‒ сказав Шмигаль.

Сторони обговорили встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку, повернення полонених та українських дітей. Прем’єр-міністр подякував Святому Престолу за участь у Першому саміті миру й підтримку його рішень.

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Також Денис Шмигаль висловив вдячність за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами війни. Глава Уряду висловив сподівання на участь і сприяння Святого Престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

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