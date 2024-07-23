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Bihus: нардеп Жупанин тричі за попередні місяці їздив до Британії, де навчається в бізнес-школі

Він пояснював поїздки роботою, але журналісти вважають, що він там відпочивав. 

Bihus: нардеп Жупанин тричі за попередні місяці їздив до Британії, де навчається в бізнес-школі
Андрій Жупанін
Фото: Слуга народу

Народний депутат Андрій Жупанин ("Слуга народу") під час повномасштабної війни регулярно виїжджав до Лондона, де він навчається бізнес-школі. Свої поїздки він виправдовував "парламентською роботою" та офіційними відрядженнями, але, за даними журналістів Bihus, він там відпочивав. 

11-20 червня дружина Жупанина постила в соцмережах фото і відео з британської столиці. 16 червня вона опублікувала світлину з ресторану, на якій був Жупанин, але потім – видалила.

Система "Рада" підтвердила відсутність цього депутата в парламенті у ці дні. Журналісти вирішили поцікавитися офіційними підставами поїздки Жупанина, оскільки з січня 2023-го виїзд парламентарів у недержавницьких справах заборонений – відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони.

Жупанин журналістам сказав, що до Лондона задля навчання більше не їздить, а лише для роботи. Лише за останні декілька місяців нардеп тричі їздив до Британії, востаннє, за його словами, 8-16 червня. 

"За останні кілька місяців був у Лондоні 3 рази, кожного разу поїздка була пов’язана із роботою по лінії групи дружби між парламентами України та Великобританії. Моє крайнє відрядження до столиці Великобританії припало на 8-16 червня та відбулося на офіційне запрошення від депутатів парламенту Великобританії пані Dame Karen Anne Bradley та пана Alex Sobel”, – сказав Андрій Жупанин. 

Але журналістам не вдалося знайти підтверджень парламентської роботи депутата в Лондоні у ці дні. В соцмережах і на офіційних сторінках названих нардепом британських парламентарів немає згадки ані про Жупанина, ані про робочі візити представників з України в червні. 

Окрім того, Жупанин був відсутній в Раді і після закінчення відрядження. За словами Жупанина, він іще на декілька днів взяв відпустку, яку присвятив навчанню. 

В Апараті Верховної Ради повідомили, що відшкодування на відрядження цього депутата не здійснювали, а відпустки йому давали без збереження зарплати. Однак надати деталі про офіційні відрядження нардепа за весь час від початку навчання в бізнес-школі Лондона відмовилися. 

Хто такий Андрій Жупанин

Андрій Жупанин
Фото: Слуга народу
Андрій Жупанин

Жупанин очолює підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання парламентського комітету з питань енергетики. 

Уродженець Виноградова, здобув освіту на юридичних факультетах Ужгородського національного університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У біографії на сайті його партії вказана також освіта в Лейденському університеті (Нідерланди), а от про навчання в Лондонській бізнес-школі там інформації немає. 

Працював у юридичних і консалтингових фірмах, з 2019 року – безпартійний нардеп, член фракції СН. 

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