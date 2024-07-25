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Збитки на $49 млн: до суду скерували справу ексміністра інфраструктури та його заступника

Імовірно, йдеться про ексміністра інфраструктури України Андрія Пивоварського. 

Збитки на $49 млн: до суду скерували справу ексміністра інфраструктури та його заступника
НАБУ, фото ілюстративне
Фото: 24.ua

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишніх міністра інфраструктури України та його першого заступника у завданні державі збитків на понад 49 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що у  липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм першим заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із ДП «Адміністрацією морських портів України» (АМПУ) почали стягувати й приватні компанії у пропорції 50:50. Проте законом стягнення такого збору є виключною прерогативою держпідприємства.

Крім того, наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП «АМПУ». 

При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Ця особа перебуває в розшуку та є під санкціями РНБО. 

В результаті державне підприємство протягом 2015-2023 років зазнало збитків на понад 49 мільйонів доларів. Дії експосадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України. 

У НАБУ не вказали імені міністра, але у 2015 році цей пост займав Андрій Пивоварський. 

Розслідування зловживань у Мінінфраструктури НАБУ і САП розпочали восени 2019 року. Тоді матеріали витребували у СБУ і Нацполіції, які намагались закрити відповідні провадження. 

Відтоді НАБУ і САП домоглися скасування  наказу та подання позовів щодо усунення наявних перешкод у користуванні та розпорядженні державою частиною акваторії морського порту «Південний». 

Суми корабельних зборів, що неправомірно отримувались приватними компаніями, арештовані на рахунках цих підприємств.

Справа Пивоварського

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