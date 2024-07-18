САП: судитимуть трьох осіб, які завдали збитків Павлоградському хімзаводу

Вони організували схему, від якої держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн та зазнало 853 тис. грн додаткових збитків.

До суду скерували справу Павлоградського хімічного заводу, у якій фігурують троє осіб, що організували схему відмивання коштів.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, зловмисникам пред'явили обвинувачення у реалізації схеми заволодіння коштами заводу. Також на майно підозрюваних наклали арешт на загальну суму більш ніж 55 млн грн.

За даними слідства, у 2015-2016 роках один з керівників ПХЗ, яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та є ключовим підприємством для оборони та безпеки, вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії під час закупівлі вимірювальних приладів за завищеними цінами.

Відповідно до договору, після отримання 40% передплати приватна компанія мала поставити вимірювальні прилади, але попри наявність товару не робила цього через зниження курсу національної валюти. Тож виконання договору припинили, а у тендері на нового постачальника забезпечили перемогу тієї ж компанії, яка врешті-решт поставила прилади, але вже за завищеними цінами. При цьому підробили документи на митниці, а також тендерні документи.

В результаті завод переплатив за продукцію 2,3 млн грн та зазнав додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.

У прокуратурі додали, що під виглядом оплати за агентські послуги компанія-постачальник перевела 43,5 тисячі євро на закордонний рахунок компанії дружини генерального директора ПХЗ, зареєстрованої на Маршаллових Островах.

Під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій, зокрема, Князівства Ліхтенштейн, Латвії та Чехії. Отримані відповіді лягли в основу доказової бази сторони обвинувачення.