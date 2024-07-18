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Нацбанк України заявив про готовність вжити заходів для забезпечення стійкості валютного ринку

НБУ в середу, 17 липня, опустив офіційний курс гривні ще на 20,5 коп. - до нового історичного мінімуму 41,4627 грн/$1. Із початку липня офіційний курс гривні знизився на 92,5 коп.

Нацбанк України заявив про готовність вжити заходів для забезпечення стійкості валютного ринку
Фото: fakty.com.ua

Нацбанк у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомив, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності.

"Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності", - йдеться у повідомленні. 

У центробанку вказали, що досі курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні.

Поточне послаблення курсу гривні на валютному ринку регулятор пов'язує з розширенням чистого попиту протягом останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується в попит на валюту, травневої валютної лібералізації, а також тимчасового зменшення пропозиції валюти аграрним сектором. 

Останній фактор у НБУ пояснюють вичерпанням торішнього врожаю та "ефектами від окремих рішень з царини регулювання граничних строків розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції" (Кабмін клопотав перед НБУ про збільшення граничного терміну повернення аграрної експортної виручки до 120 днів, раніше зменшеного зі 180 до 90 днів, – ред.).

Нацбанк зазначив, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.

"Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту та інших товарних груп. становить $24 млрд", – повідомив НБУ.

Зокрема, вже цього місяця центральний банк України очікує на надходження $3,9 млрд від США.

"Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень $40 млрд", – зазначається у відповіді на запит агентства.

Інформагентство зазначає, що НБУ в середу, 17 липня, опустив офіційний курс гривні ще на 20,5 коп. - до нового історичного мінімуму 41,4627 грн/$1. Із початку липня офіційний курс гривні знизився на 92,5 коп. порівняно з 3 коп. у червні та 90 коп. у травні.

Від початку 2024 року долар за офіційним курсом став дорожчим уже на 9,1%, або на 3,46 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 13,4%, або на 4,89 грн.

НБУ пояснював ослаблення в травні зростанням витрат уряду після отримання зовнішнього фінансування в березні-квітні, а також впливом оголошеного 3 травня найбільшого від початку повномасштабної війни пакета пом'якшень валютних обмежень для підприємств.

Раніше Центр економічної стратегії (ЦЕС) оприлюднив оновлений консенсус-прогноз семи інвесткомпаній та аналітичних центрів. Згідно з ним, прогноз курсу гривні на кінець поточного року було знижено з 40,5 грн/$1 до близько 42 грн/$1, що загалом корелює із закладеним у держбюджеті на кінець 2024 року - 42,1 грн/$1. Прогноз середньорічного курсу також було погіршено з 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1 порівняно із закладеним у бюджеті на рівні 40,7 грн/$1.

Інфляція в річному вимірі, за даними Держстату, у червні збільшилася до 4,8% з 3,3% за підсумками травня.

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