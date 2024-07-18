Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизу на паливо: ціни зростуть у вересні

Верховна Рада сьогодні, 18 липня, підтримала законопроєкт 11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та нардепка Ірина Геращенко.

"Парламент прийняв законопроект 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо. Правка (№267) про газ теж була підтримана", – написав він у телеграмі.

Підтримав законопроєкт в цілому 231 депутат.

Депутатка додала, що ціна на бензин і дизпаливо зросте на 1,66 грн/л вже у вересні.

Зміни передбачають:

Визначення терміну "проміжні продукти" відповідно до Директиви Ради ЄЕС та встановлення ставки акцизного податку на рівні 12,23 грн за 1 літр.

Встановлення нових ставок акцизного податку на пальне, які досягнуть мінімального рівня, передбаченого Директивою Ради ЄС, з поступовим підвищенням до 2028 року.

Уточнення терміну "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет" з включенням податків.

Олексій Гончаренко опублікував дані щодо підтримки законопроєкту по фракціях: "Слуга народу" – 177, "ЄС" – 0, "Батьківщина" – 0, "Платформа за життя та мир" (колишня опзж) – 13, "Голос" – п'ять, "Відновлення України" (колишня опзж) – 12, "За майбутнє" – троє, "Довіра" – всі. Серед позафракційних: Мар'яна Безугла, спікер Ради Руслан Стеафнчук і перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Підвищити акцизи пропонували на всі види пального: бензин, дизель й автомобільний газ. Але не відразу – процес розтягнеться на чотири роки. Розпочнеться він улітку й завершиться до кінця 2027-го. Детальніше про підняття акцизу у матеріалі LB.ua.