Завтра обмеження споживання діятимуть протягом доби

Упродовж дня діятимуть графіки як у три черги, так і у чотири — під час вечірнього піку споживання.

17 липня, у середу, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Зокрема, "з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень

З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, — ідеться у повідомленні енергоеомпанії.