Завтра обмеження споживання діятимуть протягом доби

17 липня, у середу, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.
Про це інформує НЕК "Укренерго".
Зокрема, "з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень
З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги
З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, — ідеться у повідомленні енергоеомпанії.
- Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.
- Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".