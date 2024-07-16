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Завтра обмеження споживання діятимуть протягом доби

Упродовж дня діятимуть графіки як у три черги, так і у чотири — під час вечірнього піку споживання.

Завтра обмеження споживання діятимуть протягом доби
Фото: EPA

17 липня, у середу, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Зокрема, "з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень

З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, — ідеться у повідомленні енергоеомпанії.

  • Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області. 
  • Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".
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