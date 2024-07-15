АРМА передало в держуправління арештоване майно "Межигір’я"

Йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності. З 2014 року за його збереження відповідали активісти.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в державне управління рухоме арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Януковичу.

Як повідомила голова АРМА Олена Дума, йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності. З 2014 року за його збереження відповідали активісти.

Розслідування привласнення майна Януковичем здійснювали детективи НАБУ за підтримки САП.

Підписання документів про передачу майна стало фінальним етапом роботи міжвідомчої комісії, яка два місяці працювала на території "Межигір’я".

"Комісія у складі представників ДУ “Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “МЕЖИГІР'Я”, Центрального МТУ АРМА, Фонду держмайна та САП оглянула понад 25 тисяч одиниць рухомого майна, розміщених у 121 будівлі та споруді", – зазначила Дума.

Найбільшим об’єктом є музей "Хонка", у якому розміщено 3600 одиниць майна та виявлено понад 500 цінних об’єктів, які раніше не були описані: витвори мистецтва, ікони, барельєфи, люстри тощо.

Всі надходження від функціонування державного «Межигір’я» тепер йтимуть до державної скарбниці.