АРМА передало в держуправління арештоване майно "Межигір’я"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в державне управління рухоме арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Януковичу.
Як повідомила голова АРМА Олена Дума, йдеться про рухоме майно, арештоване після Революції Гідності. З 2014 року за його збереження відповідали активісти.
Розслідування привласнення майна Януковичем здійснювали детективи НАБУ за підтримки САП.
Підписання документів про передачу майна стало фінальним етапом роботи міжвідомчої комісії, яка два місяці працювала на території "Межигір’я".
"Комісія у складі представників ДУ “Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “МЕЖИГІР'Я”, Центрального МТУ АРМА, Фонду держмайна та САП оглянула понад 25 тисяч одиниць рухомого майна, розміщених у 121 будівлі та споруді", – зазначила Дума.
Найбільшим об’єктом є музей "Хонка", у якому розміщено 3600 одиниць майна та виявлено понад 500 цінних об’єктів, які раніше не були описані: витвори мистецтва, ікони, барельєфи, люстри тощо.
Всі надходження від функціонування державного «Межигір’я» тепер йтимуть до державної скарбниці.
- 1 травня у Межигір’ї почався процес передачі майна у державне управління. Він мав початися раніше, 29 квітня, однак невідомі особи не пускали на територію парку членів комісії.
- Перед цим Міндовкілля повідомляло, що парк запрацює з травня і уперше за десятиріччя усі прибутки скерують до держбюджету.
- У квітні цього року Кабмін передав в управління державній установі «Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» активи, на які накладений арешт у кримінальному провадженні.
- Зокрема, мало бути передано в управління рухоме майно, яке знаходиться на державній землі парку-пам’ятки і яке є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу. Тобто майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу державної установи.
- Згідно з цим документом також мали передати в управління державі іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер’єри музеїв тощо.
- У серпні минулого року Зеленський підписав закон про перетворення резиденції експрезидента Віктора Януковича, який втік з України і заочно засуджений, "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
- У 2023 році Верховна Рада України повернула "Межигір’я" у державну власність та створила новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель з офіційною назвою "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".
- З 2014 року, одразу після Революції Гідності, активісти за власною згодою стали відповідальними за збереження арештованого майна колишньої резиденції, яке є доказом у кримінальних справах екс-президента Януковича після Революції Гідності. Саме для цього активісти згодом створили неприбуткову громадську організацію «НПУ «Межигір’я» і понад 10 років розпоряджались арештованим майном, отримуючи прибуток від реалізації вхідних квитків та ведення комерційної діяльності.
- За зберігання арештованого майна "Межигір'я" з 2014 року і за власною ініціативою відповідає фізична особа, представник громадської організації, який знаходиться на території парку і понад 10 років ним розпоряджається.