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Держенергонагляд анонсував поглиблену перевірку застосування графіків відключень

Поглиблену перевірку розпочнуть із Дніпропетровської обаласті.

Держенергонагляд анонсував поглиблену перевірку застосування графіків відключень
Фото ілюстративне
Фото: ДТЕК

Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

"Вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії", – зазначив Руслан Слободян.

За його словами, наразі Дніпропетровщина в лідерах за кількістю скарг. Тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5 – 6 регіонах.

Слободня зазначив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою. 

"Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення", – повідомив він.

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