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Окупанти атакували Нікопольщину дронами і артилерією

Пошкоджений будинок, проте люди не постраждали.

Окупанти атакували Нікопольщину дронами і артилерією
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти сьогодні вранці та вчора ввечері атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Нікопольщина зазнала ворожих ударів ввечері. І знову – із самого ранку", – написав він у телеграмі.  

Агресор застосовував дрони-камікадзе і артилерію. Поцілив по райцентру та Марганецькій громаді.

Наслідки атаки по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки по Нікопольщині
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.Вночі в області працювала ППО. Підрозділ ПвК "Схід" збив БпЛА.

ППО вночі збила 6 із 6 запущених Росією "шахедів". Ворожі безпілотники збивали у чотирьох областях України.

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