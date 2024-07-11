Пошкоджений будинок, проте люди не постраждали.

Російські окупанти сьогодні вранці та вчора ввечері атакували Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина зазнала ворожих ударів ввечері. І знову – із самого ранку", – написав він у телеграмі.

Агресор застосовував дрони-камікадзе і артилерію. Поцілив по райцентру та Марганецькій громаді.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки по Нікопольщині

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.Вночі в області працювала ППО. Підрозділ ПвК "Схід" збив БпЛА.

ППО вночі збила 6 із 6 запущених Росією "шахедів". Ворожі безпілотники збивали у чотирьох областях України.