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Через російські атаки у Запорізькій області поранений чоловік

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів області.

Через російські атаки у Запорізькій області поранений чоловік
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Одного чоловіка поранено у Василівському районі.

Про це повідомив начальник Запрізької ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Кам’янському та П’ятихатках. 

188 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку. 

5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Малинівку. 

208 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Староукраїнки.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Вчора окупанти поцілили у пожежну частину у Запорізькій області. Зайнялася пожежа на даху, удар пошкодив автомобіль рятувальників.

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