Через російські атаки у Запорізькій області поранений чоловік

Вчора окупанти поцілили у пожежну частину у Запорізькій області. Зайнялася пожежа на даху, удар пошкодив автомобіль рятувальників.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

208 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Староукраїнки.

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Кам’янському та П’ятихатках.

Про це повідомив начальник Запрізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Одного чоловіка поранено у Василівському районі.

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