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Армія РФ за добу втратила 1110 солдатів, – Генштаб

Від початку вторгненння українські захисники ліквідували близько 555 620 російських військових.

Армія РФ за добу втратила 1110 солдатів, – Генштаб
Втрати російських військ
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби українська армія знищила 59 ворожих артилерійських систем та 3 російські засоби ППО. 

Такі дані наводить Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8182 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15732 (+17) од,
  • артилерійських систем – 15110 (+59) од,
  • РСЗВ – 1119 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 886 (+3) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12009 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2392 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20325 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2535 (+4).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

За два тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей. Серед них - 30 танків та 461 одиниця автотранспорту.

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