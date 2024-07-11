Армія РФ за добу втратила 1110 солдатів, – Генштаб

Упродовж доби українська армія знищила 59 ворожих артилерійських систем та 3 російські засоби ППО.
Такі дані наводить Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8182 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15732 (+17) од,
- артилерійських систем – 15110 (+59) од,
- РСЗВ – 1119 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 886 (+3) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12009 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2392 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20325 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2535 (+4).
Дані уточнюються.
За два тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей. Серед них - 30 танків та 461 одиниця автотранспорту.