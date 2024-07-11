Армія РФ за добу втратила 1110 солдатів, – Генштаб

За два тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей . Серед них - 30 танків та 461 одиниця автотранспорту.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:

Від початку вторгненння українські захисники ліквідували близько 555 620 російських військових.

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