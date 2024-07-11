Головне за ніч та ранок четверга, 11 липня: 146 боєзіткнень, F-16 від Данії та Нідерландів, декларація саміту НАТО у Вашингтоні

У ніч на 11 липня 2024 року армія Росії атакувала Сумщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також запустила 6 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях, повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ/РЛС.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша, Юр’ївка, Євгенівка та Карлівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 солдатів. Від початку вторгнення українські захисники ліквідували близько 555 620 російських військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Країни-члени НАТО на саміті у Вашингтоні узгодили декларацію, один із пунктів якої цілковито присвячено рухові України до членства в Альянсі.

Як зазначено в тексті документа на сайті блоку, "Україна вільна обирати власні безпекові домовленості та своє майбутнє без зовнішнього втручання". При цьому стверджується, що "майбутнє України в НАТО", а з часу минулорічного саміту у Вільнюсі наша держава "здійснила конкретний прогрес щодо необхідних реформ демократії, економіки та оборони".

Альянс зобов'язується "підтримувати Україну на її незворотному шляху до євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО". Це формулювання, як писали раніше ЗМІ, лобіювалося країнами східного флангу, які займають у блоці найбільш проукраїнську позицію.

Проте декларація містить згадку і про "міст", який хотіли включити до документ більш скептично налаштовані члени блоку. При цьому країни "підтверджують позицію надіслати Україні запрошення до Альянсу, коли союзники на це погодяться, а умови будуть виконані".

Уряди Данії та Нідерландів передають Україні F-16 американського виробництва за підтримки Сполучених Штатів.

Про це йдеться у спільній заяві щодо F-16 для України від президента США Джозефа Байдена, прем’єра Нідерландів Діка Шуфа та прем’єрки Данії Метте Фредеріксен. “Зараз триває процес передачі цих F-16, і цього літа Україна почне літати на експлуатаційних F-16. Наразі ми не можемо надати додаткові подробиці через міркування щодо операційної безпеки”, - йдеться у повідомленні.

Автори заяви також подякували Бельгії та Норвегії за зобов’язання надати додаткові літаки, а також іншим членам Коаліції можливостей ВПС за їхню підтримку.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!