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Турецький омбудсмен може відвідати українських військовополонених в Росії

Також турецький і український омбудсмени обговорили питання щодо механізмів повернення з Росії українських цивільних заручників.

Турецький омбудсмен може відвідати українських військовополонених в Росії
Фото: Телеграм / Дмитро Лубінець

Український омбудсмен Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч з турецьким колегою Шерефом Малкочем.

Лубінець висловив вдячність Малкочу за продуктивну співпрацю. Зокрема за тримання на контролі захисту прав українських дітей у Туреччині, які постраждали від російської агресії. Обговорили посилення спільної роботи з ЮНІСЕФ.

Порушили питання щодо механізмів повернення українських цивільних заручників. На зустрічі також був присутній Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого росіяни утримували з 2021 року. Він поділився своїми думками з Головним Омбудсманом Туреччини, як людина, яка знає про російську неволю не з чуток.

Окрім того, обговорили можливий візит Малкоча на територію Росії з метою моніторингу дотримання прав українських військовополонених.

  • Раніше Лубінець повідомив, що Росія утримує в полоні понад 14 тисяч цивільних українців. У полоні перебувають понад 2 тисячі українців віком більше 65 років.
  • Нещодавно президент Зеленський заявив, що за час війни Україна повернула додому 3310 військовополонених. Україна працює над звільненням з російського полону всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей.
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