Росіяни розстріляли двох полонених військових ЗСУ на Запорізькому напрямку, — Офіс генпрокурора (доповнено)

Російські військові жорстоко розстріляли двох українських полонених ЗСУ біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео розстрілу поширили в мережі інтернет 10 липня.
За оприлюдненим фактом чергового розстрілу українських військовополонених розпочато провадження.
Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін.
"Країна-терорист росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", — зазначив Андрій Костін.
За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Водночасвідео жорстокого розстрілу двох українських військовополонених російськими військовими з'явилося у мережі інтернет 10 липня.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", — додав генпрокурор.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.
Уповноважений з прав та свобод Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян.
За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.
"Це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених", наголосив омбудсман.
Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації зафіксували численні вбивства обеззброєних українських військовополонених російськими солдатами. "За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання!"
Звірства росіян
- 20 лютого росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- 18 лютого в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнароного комітету Червоного Христа задля з'ясування всіх обставин загибелі українських полонених на опорному пункті “Зеніт” у Авідіївці.
- У грудні минулого року біля Роботиного на Запоріжжі росіяни розстріляли трьох полонених. Відео потрапило до соцмереж. Пізніше прокуратура встановила імена вбитих українських військових. Також правоохоронці мають підстави вважати, що до убивства військовополонених причетні представники 76-ї десантної дивізії РФ, яка відома своїми воєнними злочинами, скоєними на Київщині.
- Використання українських військових як "живого щита" теж було зафіксовано в Запорізькій області. Радіо Свобода опублікувало відео, на якому росіяни вели полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Російські військові періодично стріляли з автоматів у бік український позицій, а один із росіян фізично прикривалися українським полоненим. Інший російський військовий кидав ймовірно гранату в бік українських позицій. Українські бійці, які надали відео, зазначили, що це “розвідка боєм” для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ.
- Узимку 2023 року росіяни розстріляли українського беззбройного полоненого Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні".