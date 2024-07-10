Росіяни розстріляли двох полонених військових ЗСУ на Запорізькому напрямку, — Офіс генпрокурора (доповнено)

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові жорстоко розстріляли двох українських полонених ЗСУ біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео розстрілу поширили в мережі інтернет 10 липня.

За оприлюдненим фактом чергового розстрілу українських військовополонених розпочато провадження.

Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

"Країна-терорист росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", — зазначив Андрій Костін.

За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Водночасвідео жорстокого розстрілу двох українських військовополонених російськими військовими з'явилося у мережі інтернет 10 липня.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", — додав генпрокурор.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.

Уповноважений з прав та свобод Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян.

За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.

"Це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених", наголосив омбудсман.

Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації зафіксували численні вбивства обеззброєних українських військовополонених російськими солдатами. "За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання!"

Звірства росіян