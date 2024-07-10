НАТО під час саміту у Вашингтоні оголосить про надання Україні 40 млрд євро на наступний рік, – Білий дім

НАТО під час саміту у Вашингтоні оголосить про надання Україні 40 млрд євро на наступний рік, повідомляє пресслужба Білого дому.
“Фінансова підтримка: члени Альянсу оголосять про свій намір надати мінімальне базове фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити постійний рівень допомоги з питань безпеки, щоб Україна переважала. Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують ці зусилля. Наші внески в Україну для цієї обіцянки надходитимуть із коштів, уже виділених Конгресом у додатку до національної безпеки, який президент Байден підписав у квітні”, – йдеться у повідомленні.
- Раніше представник Держдепу заявив, що на саміті НАТО оприлюднять конкретні кроки щодо членства України. У Держдепі назвали це "містком до членства" в НАТО.
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг сподівається на приєднання України до НАТО протягом десятиліття. Також він закликав до збільшення військової допомоги для України.
- Водночас президент Володимир Зеленський не очікує від саміту у Вашингтоні запрошення країни до Альянсу. Натомість глава держави очікує надання ППО Patriot та ухвалення нових безпекових угод.