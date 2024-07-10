ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
ГоловнаСуспільствоЖиття

Українці в ЄС ще рік зможуть користуватися роумінгом без додаткових доплат

Вперше заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року.

Українці в ЄС ще рік зможуть користуватися роумінгом без додаткових доплат
Михайло Федоров
Фото: Макс Требухов

Українці, які живуть у країнах ЄС, до липня 2025 року зможуть спілкуватися з близькими без додаткових доплат за роумінг. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Він зазначив, що під спільною заявою з європейськими операторами. яку продовжили ще на рік, підписалися 22 європейські та сім українських операторів (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega, Vodafone Ukraine). 

"Вперше заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року. Так ЄС підтримав мільйони українців, які через повномасштабне вторгнення вимушені були покинути країну... Зараз працюємо над вступом у єдину роумінгову зону з ЄС", - додав Федоров.

Віцепрем'єр повідомив, що Володимир Зеленський вже підписав відповідний законопроєкт, тепер документ має оцінити Єврокомісія. 

"Після цього почнемо переговори про вступ у Євророумінг. Українці зможуть користуватися єдиними тарифами мобільного зв’язку та інтернету на території 27 країн ЄС без плати за роумінг і після завершення воєнного стану. А гості з країн ЄС — послуговуватися своїми домашніми тарифами в Україні", - пояснив Федоров.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies