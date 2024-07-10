Українці в ЄС ще рік зможуть користуватися роумінгом без додаткових доплат

Вперше заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року.

Українці, які живуть у країнах ЄС, до липня 2025 року зможуть спілкуватися з близькими без додаткових доплат за роумінг.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Він зазначив, що під спільною заявою з європейськими операторами. яку продовжили ще на рік, підписалися 22 європейські та сім українських операторів (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega, Vodafone Ukraine).

"Вперше заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року. Так ЄС підтримав мільйони українців, які через повномасштабне вторгнення вимушені були покинути країну... Зараз працюємо над вступом у єдину роумінгову зону з ЄС", - додав Федоров.

Віцепрем'єр повідомив, що Володимир Зеленський вже підписав відповідний законопроєкт, тепер документ має оцінити Єврокомісія.

"Після цього почнемо переговори про вступ у Євророумінг. Українці зможуть користуватися єдиними тарифами мобільного зв’язку та інтернету на території 27 країн ЄС без плати за роумінг і після завершення воєнного стану. А гості з країн ЄС — послуговуватися своїми домашніми тарифами в Україні", - пояснив Федоров.