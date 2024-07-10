Наразі близько 95% Луганської області окуповані, — ОВА

95% Луганської області захоплені росіянами, лише 5% територій підконтрольні Україні. Там залишилося 45 людей.

Про це повідомив у інтерв'ю LIGA.net очільник Луганської ОВA Артем Лисогор.

За словами Лисогора російська армія постійно обстрілює вільні території Луганщини зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та керованих авіабомб.

Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку звільнили, пояснив він.

Очільник ОВА додає, що ті 45 людей, які проживають на неокупованих територіях, не виїжджають навіть після смертей сусідів.