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Наразі близько 95% Луганської області окуповані, — ОВА

На п'яти відсотках вільних територій області залишилося 45 людей.

Наразі близько 95% Луганської області окуповані, — ОВА
Фото: Макс Требухов

95% Луганської області захоплені росіянами, лише 5% територій підконтрольні Україні. Там залишилося 45 людей. 

Про це повідомив у інтерв'ю LIGA.net очільник Луганської  ОВA Артем Лисогор. 

За словами Лисогора російська армія постійно обстрілює вільні території Луганщини зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та керованих авіабомб. 

Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку звільнили, пояснив він.

Очільник ОВА додає, що ті 45 людей, які проживають на неокупованих територіях, не виїжджають навіть після смертей сусідів. 

  • На українсько-російському кордоні окупанти сворили фільтраційні табори і перекрили вільний виїзд, змушуючи людей із тимчасово окупованої Луганщини залишатися у зруйнованих містах. 
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