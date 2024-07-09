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Ситуація в енергетиці покращиться у двадцятих числах липня, — Шмигаль

Ситуація в енергетиці залишається "надзвичайно складною".

Ситуація в енергетиці покращиться у двадцятих числах липня, — Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації в енергетичній системі двадцятих числах липня.

Про це він заявив під час засідання уряду.

"Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими", зазначає очільник уряду.

Водночас Уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості. 

"Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", — наголосив Шмигаль.

Прем'єр також підкреслив, що ситуація в енергетиці залишається "надзвичайно складною".

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