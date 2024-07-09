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Україна та ЄС підписали фінансову угоду на €5,27 млрд в рамках Ukraine Facility

Угода регулює отримання грантової допомоги. Це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Україна та ЄС підписали фінансову угоду на €5,27 млрд в рамках Ukraine Facility
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних чотирьох років. Про це повідомляє урядовий портал. 

Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні уряду минулого тижня.

“Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 млрд протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі”, – зазначила Юлія Свириденко.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Ukraine Facility

  • 22 травня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в межах програми Ukraine Facility. Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити прозорість та контроль щодо використання коштів наданих в межах Ukraine Facility.
  • Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.
  • У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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