Трамп розглядає можливість скорочення обміну розвідданими з членами НАТО, ‒ Politico

Йдеться про інформацію, яка допомагає Україні відбивати напад Росії.

Дональд Трамп розглядає можливість скорочення обміну розвідданими з членами НАТО, які залежать від США на кшталт інформації, яка допомагає Україні відбивати напад Росії.

Про це пише Politico з посиланням на іноземних чиновників.

Радники Трампа повідомили країнам-союзникам, що скорочення обміну розвідданими буде частиною ширшого плану щодо скорочення підтримки та співпраці США з альянсом.

Колишній американський президент неодноразово намагався “підірвати” альянс під час свого першого терміну перебування на посаді.

Обмеження інформації може мати жахливі наслідки для безпеки, особливо для України, яка намагається відбити російське вторгнення.

“Саме американська розвідка допомогла переконати багато країн НАТО в тому, що Путін налаштований вторгнутися в Україну. Деякі країни не вірили, що Росія має можливості провести успішну військову кампанію”, ‒ заявив співрозмовник видання.

За словами офіційних осіб, а також високопоставленого чиновника США, скорочення розвідки під час можливої майбутньої адміністрації Трампа було темою обговорення на саміті НАТО цього тижня.

Зменшення обміну розвідданими США може зменшити здатність Європи протистояти російському вторгненню, якщо президент Володимир Путін вирішить розширити військові операції на континенті за межі України.