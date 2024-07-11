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СБУ затримала капітана судна, яке вивозило з Криму українське зерно

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення росіян.

СБУ затримала капітана судна, яке вивозило з Криму українське зерно

Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на Росію, йдеться у пресрелізі служби.

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення росіян на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

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Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.

У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.

Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.На підставі отриманих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

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