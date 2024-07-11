Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вранці скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області

Працівники ДСНС у той час ліквідовували пожежу після обстрілу.

Окупанти вранці скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області
Пошкоджене авто рятувальників
Фото: ДСНС

Окупанти сьогодні вранці скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області.

Про це повідомили у ДСНС.

На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

Рятувальники ліквідовують пожежу
Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу

Рятувальники встигли зайти у безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав.

Окупанти атакували рятувальників
Фото: ДСНС
Окупанти атакували рятувальників

Загалом протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.

Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies