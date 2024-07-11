Працівники ДСНС у той час ліквідовували пожежу після обстрілу.

Окупанти сьогодні вранці скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області.

Про це повідомили у ДСНС.

На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують пожежу

Рятувальники встигли зайти у безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Окупанти атакували рятувальників

Загалом протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.

Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.