Окупанти сьогодні вранці скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області.
Про це повідомили у ДСНС.
На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.
Рятувальники встигли зайти у безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав.
Загалом протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.
Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.
- Нещодавно окупанти обстріляли населені пункти Херсонщини, серед поранених був і рятувальник.
- Також у Херсоні окупанти завдали повторного удару по рятувальниках.
- Окупанти поцілили у пожежну частину у Запорізькій області. Зайнялася пожежа на даху, удар пошкодив автомобіль рятувальників.