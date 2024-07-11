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ООН із Мінекономіки розробили платформу для українських біженців

Платформа, зокрема,стимулюватиме поверненню біженців додому.

ООН із Мінекономіки розробили платформу для українських біженців
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Міністерство економіки разом із Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні розробило платформу для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб під назвою "Україна – це Дім".

Про це повідомили у Мінекономіки. 

Платформа надаватиме вичерпну інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги. Також її наповнюватимуть інформацією про актуальні можливості щодо працевлаштування, навчання, підприємництва.

Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, створення умов для повернення українців додому є одним із пріоритетних завдань, над яким нині працює держава. 

"Мета Уряду – створити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, впровадження інструментів для навчання та перекваліфікації", – зазначила  Юлія Свириденко.

Посилання на платформу.

  • Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для 4 млн українців до 2026 року.
  • Половина українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому. Головною умовою повернення вони називають безпеку та нормальну роботу критичної інфраструктури.
  • Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплат українцям, які повертатимуться додому.
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