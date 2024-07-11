ООН із Мінекономіки розробили платформу для українських біженців

Міністерство економіки разом із Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні розробило платформу для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб під назвою "Україна – це Дім".

Про це повідомили у Мінекономіки.

Платформа надаватиме вичерпну інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги. Також її наповнюватимуть інформацією про актуальні можливості щодо працевлаштування, навчання, підприємництва.

Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, створення умов для повернення українців додому є одним із пріоритетних завдань, над яким нині працює держава.

"Мета Уряду – створити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, впровадження інструментів для навчання та перекваліфікації", – зазначила Юлія Свириденко.

Посилання на платформу.