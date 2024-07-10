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ООН: 11 284 цивільних українці загинули від початку вторгнення

40% населення України потребує гуманітарної допомоги.

ООН: 11 284 цивільних українці загинули від початку вторгнення
Рада безпеки ООН
Фото: ОПУ

Заступниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсія під час засідання Ради безпеки озвучила число підтверджених смертей цивільних українців, спричинених російською повномасштабною агресією.

Як передає Укрінформ, з лютого 2022 року ООН зафіксувала факт загибелі 11 284 мирних жителів. Понад 22,5 тисяч осіб зазнали поранень.

Всесвітня організація охорони здоров'я нарахувала 1878 випадків, коли агресор завдав ударів по закладах охорони здоров'я та іншій медичній інфраструктурі. 

Понад 14,5 мільйонів українців, тобто 40% населеня країни, потребують гуманітарної допомоги. 56% від цього числа становлять жінки та дівчата. 

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