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Росіяни атакували Кізомис на Херсонщині

Внаслідок обстрілу поранений місцевий мешканець.

Росіяни атакували Кізомис на Херсонщині
Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини (архівне фото)

Ввечері 9 липня російські військові атакували Кізомис у Херсонській області. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Окупанти ввечері скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого поранення отримав 34-річний чоловік”, - йдеться у повідомленні. 

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Чоловік отримав поранення ніг, також у нього травматична ампутація стопи. 

Пораненого доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

  • Сьогодні, 9 липня, росіяни атакували село Біленьке Запорізької області, завдавши удару по обʼєкту соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілу зазнав поранень місцевий мешканець.
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