Росіяни атакували Кізомис на Херсонщині

Ввечері 9 липня російські військові атакували Кізомис у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Окупанти ввечері скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого поранення отримав 34-річний чоловік”, - йдеться у повідомленні.
Чоловік отримав поранення ніг, також у нього травматична ампутація стопи.
Пораненого доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.
- Сьогодні, 9 липня, росіяни атакували село Біленьке Запорізької області, завдавши удару по обʼєкту соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілу зазнав поранень місцевий мешканець.