Росіяни атакували Кізомис на Херсонщині

Ввечері 9 липня російські військові атакували Кізомис у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Окупанти ввечері скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого поранення отримав 34-річний чоловік”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік отримав поранення ніг, також у нього травматична ампутація стопи.

Пораненого доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.