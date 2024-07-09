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Через обстріл Нікопольщини пошкоджене сільгосппідприємство

Понівечені 10 приватних будинків, 3 господарські споруди, газогони та лінія електропередач. 

Через обстріл Нікопольщини пошкоджене сільгосппідприємство
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вкотре атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області дронами і артилерією. В результаті обстрілів пошкджене сільгосппідприємство.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Обстріли з артилерії та удари БпЛА – знову по Нікопольщині. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській та Покровській громадах", – написав Лисак у телеграмі. 

Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Понівечені 10 приватних будинків, 3 господарські споруди, газогони та лінія електропередач. 

Люди не постраждали.

Напередодні через агресію РФ у Нікополі постраждали четверо людей, серед них і 10-річна дитина.

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