Через обстріл Нікопольщини пошкоджене сільгосппідприємство

Російські війська вкотре атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області дронами і артилерією. В результаті обстрілів пошкджене сільгосппідприємство.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Обстріли з артилерії та удари БпЛА – знову по Нікопольщині. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській та Покровській громадах", – написав Лисак у телеграмі.

Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Понівечені 10 приватних будинків, 3 господарські споруди, газогони та лінія електропередач.

Люди не постраждали.

Напередодні через агресію РФ у Нікополі постраждали четверо людей, серед них і 10-річна дитина.