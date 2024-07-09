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Російська армія обстріляла Краматорськ на Донеччині, серед поранених дитина

Унаслідок ворожої атаки поранень зазнали троє людей, серед яких дитина.

Російська армія обстріляла Краматорськ на Донеччині, серед поранених дитина
Фото: Вадим Філашкін

Троє людей зазнали поранень унаслідок обстрілу Краматорська. Серед постраждалих 6-річна дитина, вона зазнала легких травм.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"3 людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська. Серед поранених є 6-річна дитина — на щастя, у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби.

Також відомо, що окупанти влучили у 9-поверхівку, ще дві багатоповерхівки були пошкоджені.

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