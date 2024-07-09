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Сьогодні, 9 липня, на території Києва введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту

Через спеку заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Сьогодні, 9 липня, на території Києва введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту
Ілюстративне фото
Фото: 112 Украина

Сьогодні, 9 липня, на території столиці введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту, повідомляє Патрульна поліція Києва. 

Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження буде повідомлено додатково. 

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується надзвичайна спека – до 40-41°. Людей закликають по можливості не виходити на вулицю та пити більше води.

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