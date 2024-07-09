​У Дніпрі затримали шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів

Для цього вони залучили судмедексперта, який викрадав особисті речі загиблих.

У Дніпрі Служба безпеки та Національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу. Для цього вони залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи - він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу.

Серед награбованих предметів: платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки.

"У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах. Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків", - зазначили в СБУ.

Таким чином зловмисники привласнили майже 1,5 млн грн, які належали загиблим захисникам.

Наразі затримано всіх п’ятьох учасників схеми. Окрім працівника бюро судмедекспертизи до складу банди входив ІТ-фахівець, який "зламував" банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців. Зловмисникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: ч .4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах);ч. 4 ст. 185 (крадіжка);ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, за попередньою змовою групою осіб);ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Їм загрожує до 8 років ув’язнення.