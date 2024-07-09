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Що робити, якщо опинилися під завалом разом з дитиною - алгоритм дій від рятувальників

Зокрема, під завалом не слід користуватися запальничкою чи сірниками – це може спричинити вибух.

Що робити, якщо опинилися під завалом разом з дитиною - алгоритм дій від рятувальників
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли про алгоритм дій для тих, хто внаслідок обстрілу опинився під завалом разом з дитиною.

"Нехай ця інформація вам ніколи не знадобиться, але знати її варто! Через нашого сусіда – країни-терориста, ніхто не може почуватися у повній безпеці, проте у наших силах підготуватися до різних ситуацій, аби мати змогу допомогти собі та рідним", – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки у Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 будинків доведеться розібрати. Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили у гуртожитках міста. Тим часом у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини. Постраждало 117 осіб.

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