Зокрема, під завалом не слід користуватися запальничкою чи сірниками – це може спричинити вибух.

Рятувальники розповіли про алгоритм дій для тих, хто внаслідок обстрілу опинився під завалом разом з дитиною.

"Нехай ця інформація вам ніколи не знадобиться, але знати її варто! Через нашого сусіда – країни-терориста, ніхто не може почуватися у повній безпеці, проте у наших силах підготуватися до різних ситуацій, аби мати змогу допомогти собі та рідним", – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки у Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 будинків доведеться розібрати. Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили у гуртожитках міста. Тим часом у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини. Постраждало 117 осіб.