У Рівненському районі Рівненської області унаслідок ДТП за участі маршрутного буса та вантажного автомобіля загинуло 14 осіб.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
“Сьогодні о 15:45 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району”, ‒ йдеться у пресрелізі.
ДТП сталася за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів.
За попередньою інформацією загинуло 14 людей.
Наразі на місці ДТП працюють рятувальники, медики та поліцейські.
Інформація уточнюється.