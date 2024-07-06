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У Рівненському районі Рівненської області унаслідок ДТП за участі маршрутного буса та вантажного автомобіля загинуло 14 осіб.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

“Сьогодні о 15:45 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району”, ‒ йдеться у пресрелізі.

ДТП сталася за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів.

За попередньою інформацією загинуло 14 людей.

Наразі на місці ДТП працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Інформація уточнюється.