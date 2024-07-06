Генштаб ЗСУ: росіяни концентрують наступи на Лиманському і Покровському напрямках

Станом на 16.00 6 липня 06.07.2024 щодо російського вторгнення кількість бойових зіткнень по лінії фронту зросла до 83. Росіяни активні майже по всій лінії бойового зіткнення, концентрують зусилля наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від систематичних бомбардувань ворожої авіації потерпає Харківщина. З території РФ терористи загалом завдали дев’ять авіаударів - скинули 13 КАБів. Били по районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори.

Водночас українські захисники відбили сім ворожих штурмів поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська на Харківському напрямку. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував українські позиції у районах Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення в районі Петропавлівки та Стельмахівки тривають.

На Лиманському за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще сім - продовжуються. Окупанти найактивніші у районі Макіївки та Невського - там відбулося понад третину від усіх бойових зіткнень.

На Сіверському окупанти здійснили чотири атаки поблизу Спірного та Виїмки. Захисники української землі відбили три атаки. Зараз точиться бій неподалік Спірного. Ситуація контрольована.

На Краматорському протягом дня наші війська відбивали шість безуспішних для противникм штурмів наших позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Часового Яру, Андріївки та Іванівського.

На Торецькому ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. В районі Нью-Йорка триває бій. Крім того, загарбники завдали авіаударів по Юр’ївці некерованими авіаційними ракетами та скинули два КАБи поблизу Нью-Йорка.

На Покровському на даний час відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Вісім бойових зіткнень триває досі. Також ворог завдав авіаударів в районах Олександрополя та Новоселівки Першої.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники відбили десять атак окупаційної армії, противник концентрує зусилля у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Окупанти бомбардували КАБами райони Костянтинівки і Катеринівки.

На Времівському відбили два ворожі штурми біля Водяного. Противник активно застосовує авіацію - в загальному скинув десять авіабомб біля Єлизаветівки, Костянтинопольського, Ганнівки, Великої Новосілки, також завдав удару некерованими авіаційними ракетами в районі Урожайного.

На Оріхівському окупанти не змогли просунутись неподалік населених пунктів Работине та Новоданилівка, здійснивши три штурми. Окрім того, бомбардували КАБами райони Новоданилівки та Гуляйполя.