Лубінець: Україні вдалося повернути 736 вивезених до Росії дітей

В Україну вдалося повернути 736 дітей, яких незаконно вивезли в Росію від початку повномасштабного вторгнення.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, пише Укрінформ.
Як зазначив Дмитро Лубінець, наразі державою-посередником у питанні повернення незаконно вивезених Росією українських дітей є Катар.
"Після того, як я передав Катару перші списки, десь приблизно через місяць ми повернули першу групу українських дітей. Вона була невелика, але це показало, що Катар може впливати на позицію Російської Федерації", – підкреслив Уповноважений.
Він додає, що наразі загальна кількість українських дітей, яких вдалось повернути з початку повномасштабного вторгнення РФ, становить 736 осіб.
Також Лубінець анонсував, що українська сторона "вже готує повернення наступних груп дітей, проте конкретні дати вирішив не називати, аби ворог не завадив цьому процесу".
Викрадення Росією українських дітей, що відомо
- На початку квітня цього року стало відомо, що Росія активно розпочала готуватися до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення начебто на період літніх канікул. Вже сьогодні відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії петербургу 2480 дітей і 150 педагогів.
- Російські журналісти знайшли щонайменше 285 українських дітей, яких Росія розмістила в "банку" сиріт У разі всиновлення повернути українців рідним украй важко.
- Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 маленьких українців окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо.
- Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
- Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.
- За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей".
- Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.