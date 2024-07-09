Лубінець: Україні вдалося повернути 736 вивезених до Росії дітей

За словами омбудсмана, українська сторона вже готує повернення наступних груп дітей.

В Україну вдалося повернути 736 дітей, яких незаконно вивезли в Росію від початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, пише Укрінформ.

Як зазначив Дмитро Лубінець, наразі державою-посередником у питанні повернення незаконно вивезених Росією українських дітей є Катар.

"Після того, як я передав Катару перші списки, десь приблизно через місяць ми повернули першу групу українських дітей. Вона була невелика, але це показало, що Катар може впливати на позицію Російської Федерації", – підкреслив Уповноважений.

Він додає, що наразі загальна кількість українських дітей, яких вдалось повернути з початку повномасштабного вторгнення РФ, становить 736 осіб.

Також Лубінець анонсував, що українська сторона "вже готує повернення наступних груп дітей, проте конкретні дати вирішив не називати, аби ворог не завадив цьому процесу".

Викрадення Росією українських дітей, що відомо