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У Львові з 16 липня стартує проєкт з відбору операторів безпілотників, – Міноборони

Всі охочі можуть пройти відбір на симуляторі, отримати інформацію про службу та рекрутуватися на посаду оператора БПЛА. Надалі проєкт охопить і інші міста.

У Львові з 16 липня стартує проєкт з відбору операторів безпілотників, – Міноборони
Фото: Міноборони

З 16 липня у Львові в центрі рекрутингу української армії розпочинається проєкт Міністерства оборони України та Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Рекрутингова група Drone Force запрошує всіх охочих пройти відбір на симуляторі БПЛА, отримати інформацію про службу та рекрутуватися на посаду оператора БПЛА.

Проєкт триватиме з 16 по 19 липня. Тестування проводитиметься за адресою: вул. Костя Левицького, 67, з 9:00 до 18:00 (вт-чт) та з 9:00 до 16:00 (пт). Надалі проєкт охопить і інші міста.

“Запрошуємо всіх зробити свій свідомий вибір. Ми супроводжуватимемо вас на всіх етапах долучення до війська”, – додав Уповновжений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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