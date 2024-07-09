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Інтенсивність боїв на Харківському напрямку залишається високою, — Сили оборони

Ворожі ДРГ намагаються прорватися на територію України на Золочевському відрізку.

Інтенсивність боїв на Харківському напрямку залишається високою, — Сили оборони
Фото: Генштаб

Інтенсивність бойових дій на Харківському напрямку залишається високою, за добу Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів. Також спостерігається активність російських ДРГ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх.

"Інтенсивність боїв залишається високою. За минулу добу відбулося 11 боєзіткнень, всі атаки ворога відбиті. Бої відбувалися в районах Тихого, Вовчанська, Глибокого, Стариці", — зазначив речник.

Крім того на Золочівському відрізку активізувалися невеликі групи ворожих ДРГ, які намагаються час від часу проникнути на територію України.

За минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 187 осіб особового складу пораненими та вбитими. Також ворог втратив 2 танки, 4 ББМ, 14 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Від початку доби Сили оборони відбили чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.

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